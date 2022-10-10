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Член партии ОСДП Нурлан Ауеспаев соответствует требованиям к кандидатам в президенты

ЦИК выборы кандидат Фото: osdp.kz
В Центральной комиссии Казахстана заявили, что член Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауеспаев соответствует требованиям к кандидатам в президенты, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Ауеспаев теперь официально зарегистрирован, как кандидат в президенты.

Установить, что кандидат в президенты Республики Казахстан Нурлан Ауеспаев соответствует предъявляемым к нему Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" требованиям.Пресс-служба ЦИК РК

ЦИК постановил выдать ему подписные листы для сбора подписей в свою поддержку.

7 октября сообщалось, что Нурлан Ауесбаев сдал документы в Центральную избирательную комиссию РК для регистрации.

1 октября в Астане состоялся внеочередной съезд партии ОСДП. На собрании члены партии поддержали кандидатуру Нурлана Ауесбаева на предстоящие выборы.

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