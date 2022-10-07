Кандидат от оппозиции сдал документы в ЦИК
Документы Нурлана Ауесбаева в ЦИК Казахстана приняли. Их будут проверять 2-3 дня.
Отвечая на вопросы журналистов, сколько процентов голосов он планирует собрать на выборах, Нурлан Ауесбаев отметил, что это покажет время.
Но я думаю, хорошие голоса наберем, нас народ поддерживает, - сказал он.
Также Нурлан Ауесбаев отметил, что уверен в победе.
Кроме того, он рассказал об идеях, с которыми идет на выборы.
Борьба с коррупцией и олигархией, за социальные справедливости и в политике и экономике.Нурлан Ауесбаев
На сайте ЦИК РК сообщается, что были представлены следующие документы Нурлана Ауесбаева:
Выписка из протокола заседания высшего органа Республиканского общественного объединения "Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана" о выдвижении в президенты Республики Казахстан;
Заявление Ауесбаева о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты РК с приложением биографических данных;
Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии РК;
Копия документа, удостоверяющего личность;
Копия диплома(ов) о высшем образовании.
О том, что оппозиция выдвинула своего кандидата в президенты, стало известно 1 октября. Тогда сообщалось, что на внеочередном съезде ОСДП члены партии поддержали кандидатуру Нурлана Ауесбаева на предстоящие выборы.
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.
23 сентября в Казахстане началось выдвижение кандидатов на пост президента.