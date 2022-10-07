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Кандидат от оппозиции сдал документы в ЦИК

Кандидат от оппозиции сдал документы в ЦИК Фото: Zakon.kz
Кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев 7 октября сдал документы в Центральную избирательную комиссию РК для регистрации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Документы Нурлана Ауесбаева в ЦИК Казахстана приняли. Их будут проверять 2-3 дня.

Отвечая на вопросы журналистов, сколько процентов голосов он планирует собрать на выборах, Нурлан Ауесбаев отметил, что это покажет время.

Но я думаю, хорошие голоса наберем, нас народ поддерживает, - сказал он.

Также Нурлан Ауесбаев отметил, что уверен в победе.

Кроме того, он рассказал об идеях, с которыми идет на выборы.

Борьба с коррупцией и олигархией, за социальные справедливости и в политике и экономике.Нурлан Ауесбаев

На сайте ЦИК РК сообщается, что были представлены следующие документы Нурлана Ауесбаева:

  1. Выписка из протокола заседания высшего органа Республиканского общественного объединения "Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана" о выдвижении в президенты Республики Казахстан;

  2. Заявление Ауесбаева о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты РК с приложением биографических данных;

  3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии РК;

  4. Копия документа, удостоверяющего личность;

  5. Копия диплома(ов) о высшем образовании.

О том, что оппозиция выдвинула своего кандидата в президенты, стало известно 1 октября. Тогда сообщалось, что на внеочередном съезде ОСДП члены партии поддержали кандидатуру Нурлана Ауесбаева на предстоящие выборы.

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