Касым-Жомарт Токаев дал поручения Наталье Годуновой
Как следует из сообщения Акорды, всего за девять месяцев текущего года проведено 17 аудиторских мероприятий на 99 объектах с охватом порядка 3,4 трлн тенге бюджетных средств.
Также Наталья Годунова проинформировала Касым-Жомарта Токаева об основных результатах оценки проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы, в рамках которой охвачено 3,5 трлн тенге бюджета развития.
Наряду с этим главе государства представлены предварительные итоги аудита эффективности налоговых льгот.
Ранее Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Главу государства проинформировали о состоянии и перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.