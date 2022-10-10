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Касым-Жомарт Токаев дал поручения Наталье Годуновой

Касым-Жомарт Токаев дал поручения Наталье Годуновой Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову. Она отчиталась о работе Счетного комитета за девять месяцев 2022 года. По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы госаудита, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, всего за девять месяцев текущего года проведено 17 аудиторских мероприятий на 99 объектах с охватом порядка 3,4 трлн тенге бюджетных средств.

Также Наталья Годунова проинформировала Касым-Жомарта Токаева об основных результатах оценки проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы, в рамках которой охвачено 3,5 трлн тенге бюджета развития.

Наряду с этим главе государства представлены предварительные итоги аудита эффективности налоговых льгот.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Главу государства проинформировали о состоянии и перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Астана Счетный комитет Годунова Наталья Токаев Касым-Жомарт
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