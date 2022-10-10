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Посольство РК просит казахстанцев по возможности покинуть Украину

РК Фото: Zakon.kz
Пресс-служба посольства РК обратилась к казахстанцам с просьбой по возможности покинуть территорию Украины, где в данное время ведутся военные действия, сообщает Zakon.kz.
В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах.Пресс-служба Посольства РК

Отметим, что Российская Федерация начала наносить удары по крупнейшим городам Украины, в том числе Киеву, Харькову и Днепру. Целью стали объекты энергетической и иной инфраструктуры, погибли люди. 

8 октября информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

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