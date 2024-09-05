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Законодательство РК

Казахстанцам рекомендовали покинуть Украину

Посольство Казахстана в Украине обратилось к соотечественникам, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 16:03 Фото: Facebook/Посольство Республики Казахстан в Украине
Посольство Казахстана в Украине 5 сентября 2024 года обратилось к соотечественникам, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в распространенной информации, в связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности посольство рекомендует гражданам РК рассмотреть возможность покинуть территорию Украины.

"Отмечаем, что для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна", – отметили в посольстве.

Одновременно там призывают всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.

Контактный номер консульского отдела посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.

Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.

4 июля 2024 года президент России Владимир Путин, выступая на саммите "ШОС плюс" в Астане, отметил, что ранее принятые стамбульские соглашения могут быть использованы в качестве основы мирных переговоров с Украиной.

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