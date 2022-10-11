КНБ РК провел спецоперацию по вскрытию "обнальной криптоплощадки"
По информации пресс-службы КНБ РК , операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России.
Как отметили в ведомстве, из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг мефедрона.
Дальнейшие меры спецслужб были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана.
Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. Пресс-служба КНБ РК
КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткоинов.
По информации ведомства, через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.
Были задержаны организатор преступной схемы и его пособники.
В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.
5 октября в Алматы пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из США.
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