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В Актау водитель полицейской машины нарушил правила и совершил ДТП

В Актау водитель полицейской машины нарушил ПДД и совершил ДТП Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространяют видео. На кадрах виден момент столкновения полицейского автомобиля с другой машиной, сообщает Zakon.kz.

10 октября ночью на перекрестке между 11 и 12 микрорайонами произошло ДТП с участием полицейской машины, направлявшейся на вызов.

Водитель "Газели" проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковой Nissan Maxima. В результате пять человек пострадали, среди них – трое сотрудников полиции. Водитель и пассажир иномарки доставлены в областную больницу, но отпущены после сразу после оказания помощи, рассказали в ДП Мангистауской области.

На водителя служебного автотранспорта составлен административный протокол по статье 610 части 1 КоАП РК.

23 сентября в Уральске полицейский сбил человека насмерть и скрылся с места ДТП.

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Анастасия Стативкина
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