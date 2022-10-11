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Ербол Карашукеев объяснил рост цен на хлеб

Ербол Карашукеев объяснил рост цен на хлеб Фото: unsplash
Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев в кулуарах правительства рассказал, почему в стране может дорожать хлеб, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в числе причин – удорожание комплектующих, электроэнергии, дизельного топлива и коммунальных услуг.

Поэтому 11,9%, в целом, рост есть, мы это видим по статистике. С января месяца мы предпримем все меры для того, чтобы стабилизировать цены... В целом, для большого всплеска (цен. – Прим. ред.) нет оснований, потому что муки производится больше, чем в прошлом году, пшеницы у нас явно больше в этом году – выше даже среднегодовых урожаев у нас собрано.Ербол Карашукеев

Он добавил, что в текущем году в стабфонд Минсельхоз планирует собрать 1,1 млн тонн зерна, из которых 900 тыс. тонн – пшеница.

Учитывая запасы, которые у нас есть в "Продкорпорации", мы полностью будем стабильно держать цены на социально значимые продукты питания, в том числе на муку социальную.Ербол Карашукеев

Министр уточнил, что в этом году цены на зерно снизились по сравнению с серединой года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане цена на хлеб выросла на 19% за год, а в одной из областей страны удорожание составило 48%. Эксперты отметили, что хлеб подорожал во всех регионах страны.

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МСХ РК Карашукеев Ербол Казахстан
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