Снижение объемов добычи нефти на Кашагане объяснили в Минэнерго

Министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании правительства рассказал, с чем связано снижение объемов добычи нефти на Кашагане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков отметил, что на Кашагане объем добычи нефти составил 8,7 млн тонн, или 83% к плану текущего года.

Снижение обусловлено выходом из строя газосепарационной установки на заводе "Болашак" в августе. На сегодня месторождение работает на половину от своей мощности. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Министр добавил, что на сегодня оператор проводит ремонтные работы по скорейшему восстановлению уровня добычи.

2 августа датчики показали утечку газа на 12 трубах, идущих к шламоуловителю на заводе Карабатан. На одной из труб произошло растрескивание.