Ремонт на Кашагане: в Минэнерго говорят о возможности снижения добычи нефти

Фото: primeminister.kz

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге журналистам 6 октября 2024 года рассказал, скажется ли ремонт на Кашагане на добыче нефти, сообщает Zakon.kz.

Саткалиев сказал, что будет снижение добычи нефти. "Да, он, конечно, скажется на добыче, то есть мы понимаем, что где-то 400 тыс. баррелей в день не будет поставлено со стороны Казахстана на рынок, потому что в связи с ремонтом мы полностью остановили месторождение Кашаган", – отметил он. Министр добавил, что плановый ремонт на 40 дней согласован с Министерством энергетики. "Менеджмент консорциума говорит, что постараются ремонт закончить в более короткие сроки, там 30 дней называется, но подождем, то есть с министерством согласовано 40 дней. Без осуществления этого ремонта месторождение не сможет осуществлять свою деятельность в будущем", – подчеркнул глава Минэнерго. 6 октября 2024 года Алмасадам Саткалиев объяснил нехватку топлива на некоторых АЗС страны.

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