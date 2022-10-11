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Сборная Казахстана по фехтованию завоевала еще две медали на ЧА-2022

Фехтование Серебро Казахстан Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
На молодежном азиатском первенстве по фехтованию до 23-х лет в Кувейте прошли командные соревнования. Среди парней казахстанцы завоевали второе место, а наши девушки – третье место, сообщает Zakon.kz.

Молодежная сборная Казахстана по шпаге в составе Богдана Лукина, Георгия Тинникова, Никиты Жулинского и Кирилла Павлова завоевала серебряные медали. В финальной встрече казахстанцы проиграли сборной Южной Кореи со счетом 41:45.

Фехтование ЧА Бронза

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

По итогам командного первенства казахстанские девушки завоевали "бронзу" Чемпионата Азии по рапире. На третью ступень пьедестала почета поднялись Виктория Зинова, Камила Бекболат, София Актаева и Алена Гноева.

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У Казахстана "золото" и "бронза" на азиатском первенстве по фехтованию

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Куандык Шынасилов
Кувейт
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