Сборная Казахстана по фехтованию завоевала еще две медали на ЧА-2022
Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
На молодежном азиатском первенстве по фехтованию до 23-х лет в Кувейте прошли командные соревнования. Среди парней казахстанцы завоевали второе место, а наши девушки – третье место, сообщает Zakon.kz.
Молодежная сборная Казахстана по шпаге в составе Богдана Лукина, Георгия Тинникова, Никиты Жулинского и Кирилла Павлова завоевала серебряные медали. В финальной встрече казахстанцы проиграли сборной Южной Кореи со счетом 41:45.
Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ