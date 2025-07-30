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Спорт

Казахстан завоевал историческую "бронзу" на ЧМ-2025 по фехтованию

Фехтование Бронза ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 17:49 Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
30 июля войдет в историю казахстанского фехтования как знаменательный день, когда наши шпажисты впервые заняли третье место на мировом первенстве в Грузии в командных состязаниях, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские мушкетеры в поединке за бронзовые награды ЧМ-2025 в Тбилиси обыграли родоначальников этого вида спорта, представителей Франции, с разгромным счетом 45:31.

Французы являются 9-кратными чемпионами Олимпийских игр.

Честь нашей страны в матче за третье место защищали Кирилл Проходов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Эльмир Алимжанов.

Стоит подчеркнуть, что для казахстанских шпажистов это первая медаль бронзового качества за всю историю участия в мировых первенствах.

Немного ранее за выход в финал ЧМ-2025 мы в упорном поединке уступили серебряным призерам парижской Олимпиады-2024, японской дружине со счетом 41:42.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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