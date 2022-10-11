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В Туркестанской области нашли тело утонувшего в июне студента из Индии

студент Туркестанская область Индия поиски тело Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Спасатели Туркестанской области 10 октября нашли тело студента из Индии. Его вместе с другом искали с 26 июня. Поиски второго продолжаются, сообщает Zakon.kz.

В поисковых работах были задействованы 12 спасателей и 2 плавсредства.

Тело иностранца обнаружили у реки Аксу в Туркестанской области.

поиски студенты Индия

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

10 октября в 13:15 спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружили тело одного человека. Оно было передано сотрудникам полиции для проведения экспертизы.Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Поиски одного оставшегося продолжаются.

студенты Индия

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

26 июня вечером в 5 км от села Ханарык Толебийского района Туркестанской области (в каньоне Аксу реки Аксу) два студента 2001 года рождения утонули при неизвестных обстоятельствах.

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