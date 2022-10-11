Правозащитница Салтанат Турсынбекова подала документы в ЦИК

В Центральную избирательную комиссию РК поступили документы Салтанат Турсынбековой для регистрации ее в качестве кандидата в президенты РК на предстоящих внеочередных выборах, передает корреспондент Zakon.kz.

Салтанат Турсынбекова является правозащитником и выступает за принятие законов против бытового насилия в Казахстане.

В Центризбирком она подала выписку из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" о выдвижении кандидата, свое заявление о согласии баллотироваться кандидатом в президенты РК с приложением биографических данных, документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК РК. Также поданы копии документов, удостоверяющих личность претендентки и получение ею высшего образования.

Салтанат Турсынбекова много лет занимается защитой гражданских прав, особенно женщин и детей, является членом Общественного совета Астаны. В предвыборной программе она планирует отразить вопросы развития экономики, промышленности, международных отношений, социальной сферы, противодействия коррупции, а также борьбы с насилием и уменьшения числа правонарушений в Казахстане.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября.