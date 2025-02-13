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События

Каспий окрасился в кроваво-красный цвет

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 16:25 Фото: primeminister.kz
Побережье Каспийского моря в районе 1-го микрорайона в Актау окрасилось в красный цвет. Напуганные жители тут же забили тревогу. Впрочем, экологи быстро успокоили актаусцев, заверив, что ситуация не угрожает экологии и людям, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя НПУ "Эко Мангистау" Кирилла Осина, это явление происходит каждый год.

"Такой окрас воде придают диатомовые водоросли. Видимо, из-за сильной разницы температур. Для экологии это безвредно", – уточнил специалист.

Эксперты из департамента экологии Мангистауской области даже взяли пробы воды, чтобы убедиться в том, что водоему ничего не угрожает.

Они подчеркнули изданию Lada.kz, что кадры с таким явлением ежегодно распространяются в социальных сетях:

"В рамках исследования проводится анализ наличия или отсутствия в составе морской воды химических веществ и нефтепродуктов. Результат будет сообщен дополнительно".

Ранее была подготовлена подборка про десять самых глубоких озер в мире. Хотя Каспий (глубина 1025 м) часто называют морем из-за некоторых признаков (размера, глубины, солености), он считается бессточным солоноватым озером. Каспийское море занимает четвертую позицию.

Примечательно, что 23 января 2025 года депутат сената Суиндик Алдашев на заседании палаты рассказал, к чему может привести снижение уровня Каспийского моря. Уровень воды в Каспийском море практически непрерывно падает с 1996 года, а с 2006 года этот процесс ускорился. По прогнозам различных исследователей, к 2100 году уровень может упасть на 9-18 м. С чем это связано, можно прочитать здесь.

Днем ранее мы рассказывали, что казахстанцы стали свидетелями уникального явления на Капшагайском водохранилище, когда на тонкой поверхности льда "распустились" ледяные цветы. Они представляют собой причудливые формы, напоминающие лепестки белых соцветий с острыми краями.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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