Димаш Кудайберген поблагодарил Джеки Чана за упоминание в книге

Казахстанский певец Димаш Кудайберген на странице в Instagram обратился к популярному актеру Джеки Чану. Кудайберген поблагодарил режиссера за то, что попал на обложку его мемуаров, сообщает Zakon.kz.

Артист в публикации за 11 октября отметил, что Джеки Чан для него любимый актер. Также он поздравил его с выходом новой книги.

6 лет назад после первого тура шоу "I am singer", когда люди по миру только узнали обо мне, он был первым артистом, кто поддержал меня и дал свое напутствие. Димаш Кудайберген

Также он поблагодарил каскадера за "теплое отношение". Кроме того, вспомнил, что явился исполнителем главной песни к фильму Джеки Чана под названием "Авангард".

Благодарю вас за подарок и за то, что мое китайское имя 迪玛希 (Димаси) появилось на обложке вашей книги. Для меня большая честь, – заключил артист.

Димаш Кудайберген и Джеки Чан знакомы не первый год. В 2017 году они исполнили композицию на китайском кинофестивале.

В апреле 2022 года Кудайберген заявил, что Джеки Чан является примером не только для него, но и для всех людей.