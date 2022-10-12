Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Димаш Кудайберген поблагодарил Джеки Чана за упоминание в книге

книга упоминание артист актер Джеки Чан Димаш Кудайберген Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген на странице в Instagram обратился к популярному актеру Джеки Чану. Кудайберген поблагодарил режиссера за то, что попал на обложку его мемуаров, сообщает Zakon.kz.

Артист в публикации за 11 октября отметил, что Джеки Чан для него любимый актер. Также он поздравил его с выходом новой книги.

6 лет назад после первого тура шоу "I am singer", когда люди по миру только узнали обо мне, он был первым артистом, кто поддержал меня и дал свое напутствие.Димаш Кудайберген

Также он поблагодарил каскадера за "теплое отношение". Кроме того, вспомнил, что явился исполнителем главной песни к фильму Джеки Чана под названием "Авангард".

Благодарю вас за подарок и за то, что мое китайское имя 迪玛希 (Димаси) появилось на обложке вашей книги. Для меня большая честь, – заключил артист.

Димаш Кудайберген и Джеки Чан знакомы не первый год. В 2017 году они исполнили композицию на китайском кинофестивале.

В апреле 2022 года Кудайберген заявил, что Джеки Чан является примером не только для него, но и для всех людей.

Читайте также

Алматы на ладони: куда сходить, что посмотреть, где вкусно поесть

Умерла исполнительница главной роли в сериале "Она написала убийство"

Казахстанские политологи поделились мнением о ситуации с русским языком

Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Хроника раскрытых и нераскрытых "заказных" убийств в Алматы
Убийства по найму: бывший следователь рассказал о заказных преступлениях в Алматы
помощь США Украине
В США анонсировали старт нового пакета помощи Украине
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления