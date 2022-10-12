Токаев встретил эмира Катара в Акорде
Эмир Катара шейх Тамима бен Хамада Аль Тани прибыл в Казахстан с государственным визитом.
Фото: Zakon.kz
В честь визита высокого гостя в зале Акорды выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. После этого Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара шейх Тамима бен Хамада прошли по ковровой дорожке к государственному флагу Казахстана.
Фото: Zakon.kz
Далее началась встреча в узком составе.
Эмир Катара прибыл в Астану 11 октября.
Как ранее сообщил МИД Казахстана, во время встречи состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Также стороны обсудят перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.
Кроме того, эмир Катара примет участие в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Отметим, сегодня также состоится встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.