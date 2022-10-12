Токаев встретил эмира Катара в Акорде

В Акорде проходит встреча президента Касым-Жомарта Токаева и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Эмир Катара шейх Тамима бен Хамада Аль Тани прибыл в Казахстан с государственным визитом.

Фото: Zakon.kz

В честь визита высокого гостя в зале Акорды выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. После этого Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара шейх Тамима бен Хамада прошли по ковровой дорожке к государственному флагу Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Далее началась встреча в узком составе.

Эмир Катара прибыл в Астану 11 октября.

Как ранее сообщил МИД Казахстана, во время встречи состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Также стороны обсудят перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, эмир Катара примет участие в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Отметим, сегодня также состоится встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.