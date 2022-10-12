Мажилис взял в работу законопроект "Об амнистии"

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты взяли в работу законопроект "Об амнистии", согласно которому предусматривается освобождение от уголовной ответственности для участников январских беспорядков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе депутат Арман Кожахметов, предлагаемый законопроект разработан по поручению главы государства.

Целью законопроекта является освобождение от уголовной ответственности, либо сокращение срока наказания, назначенного судом, лиц, совершивших уголовное правонарушение, связанное с массовыми беспорядками, либо при их пресечении на территории РК в период с 4 по 7 января 2022 года. Арман Кожахметов

Он добавил, что документ является актом милосердия и доброжелательности со стороны государства и общества к лицам, совершившим преступления, не представляющие существенной угрозы безопасности граждан и государства.

1 сентября 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий. При этом глава государства отметил, что амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти.