Январские события, криминогенная обстановка, борьба с наркобизнесом – интервью с главным полицейским Алматы

На пост начальника Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров был назначен 20 июля 2022 года. Практически сразу в районных управлениях и подразделениях началась тотальная проверка. Некоторые отделы были трансформированы, пересмотрена подготовка правоохранителей, закуплена экипировка.

После трагических январский событий в Казахстане работа правоохранителей по всей стране была пересмотрена. Начальники Департаментов полиции изменили план подготовки сотрудников, а также оснащение районных управлений и отделов. Детальную работу над ошибками провели и в алматинском подразделении.

Журналист Zakon.kz встретился с новым начальником полиции Алматы Арыстангани Заппаровым и выяснил, насколько сейчас изменилась работа стражей порядка, какие направления были усилены и стали ли правоохранители ближе к алматинцам.

– Арыстангани Расилханович, как известно, Алматы в смысле криминальной ситуации является одним из самых непростых регионов республики. На ваш взгляд, насколько изменился город за последнее время?

– Я уже работал в Алматы, и сейчас снова вернулся сюда. И потому стремлюсь, чтобы в этом городе каждый гражданин чувствовал себя в безопасности. Я уверен, совместно с общественностью, общими усилиями мы добьемся поставленной цели. В целом же моя задача – оправдать оказанное мне доверие Министерства внутренних дел, а также руководства страны и приложить максимум усилий для оздоровления криминогенной обстановки в городе.

– Какой была ваша первая реакция на предложение возглавить здесь Департамент полиции?

– Все просто, есть приказ, значит, надо его выполнять. Конечно, понимаешь, что это огромная ответственность за весь этот город. Я всегда говорю: если что-то хорошее сделали, то это заслуга личного состава, а если где-то проявились какие-то упущения, тогда это моя вина. Что касается криминогенной обстановки, то ежедневно с апреля текущего года у нас идет снижение зарегистрированных преступлений. Но это не резкий спад, а постепенное снижение. Если в апреле было более 100 преступлений в сутки, то сегодня их уже 57.

– Какое количество преступлений зарегистрировано в Алматы с начала 2022 года и за аналогичный период 2021 года? Их стало больше или меньше и стабилизировалась ли ситуация?

– За 8 месяцев 2022 года зарегистрировано 22 тысячи 571 преступление. Есть небольшой рост, однако в первую очередь он связан с тем, что в минувшие годы преступность сильно снизилась ввиду пандемии и усиленных карантинных мер. В целом же, криминогенная обстановка в городе стабильная и контролируемая. Подводя итоги работы за 9 месяцев, мы отмечаем положительную динамику снижения краж из квартир, карманных краж, краж из салонов автомобилей. Также повысилась раскрываемость по всем видам преступлений.

Наши сотрудники продолжают раскрывать преступления, совершенные в январе текущего года. Например, из незаконного оборота изъято 129 единиц огнестрельного оружия, в том числе 21 пистолет, 15 обрезов охотничьих ружей, 75 единиц гладкоствольного оружия, 4 автомата Калашникова, 98 гранат и свыше 400 боеприпасов.

Кроме того, с начала года в Алматы выявлен 461 факт наркоправонарушений, а 94 из них – это сбыт наркотиков. Из незаконного оборота изъято 600 кг наркотических средств, в том числе 398 кг марихуаны, свыше 84 кг – гашиша, около 15 кг синтетических наркотиков и более 111 кг других наркотических средств.

Главный полицейский Алматы отметил, что в Казахстане возрождены Управления по борьбе с организованной преступностью – УБОП – и сейчас восстанавливается картотека.

Около 15 дней назад наши сотрудники совместно с Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД РК провели в разных регионах республики задержание ряда подозреваемых членов организованных преступных группировок. Ведутся следственные мероприятия.

– Какие районы Алматы сейчас остаются благополучными, а какие – менее с точки зрения совершенных и зарегистрированных преступлений в них?

– Городское пространство Алматы представляет собой классическую связку "центр – окраины", поэтому говорить, какой район в нашем городе благополучный или неблагополучный в криминальном смысле, будет не совсем правильно. Это все зависит от многих факторов, начиная от численности населения района, его географического расположения и заканчивая социальным уровнем проживающих там граждан. В центральных районах города регистрируется наибольшее количество преступлений: здесь высокая плотность населения и концентрация материальных ресурсов. Например, за 8 месяцев текущего года в Алмалинском районе было зарегистрировано 5245 правонарушений, а в Наурызбайском районе в тот же период – 1039.

Собеседник отметил: следует учитывать, что территория Алматы за последние несколько лет увеличилась. В городскую черту были включены частично земли Алматинской области общей площадью больше 23 000 гектаров, в том числе Илийского, Карасайского и Талгарского районов.

– Вследствие чего значительно увеличилось количество жителей мегаполиса, активизировались миграционные процессы. Все эти факторы так или иначе отражаются на криминогенной ситуации.

–Сколько сотрудников полиции Алматы привлечены к уголовной ответственности за различные правонарушения и преступления в 2021 и 2022 годах?

– За 8 месяцев текущего года к уголовной ответственности было привлечено 14 сотрудников полиции, а в 2021 году – 19. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наблюдается снижение уровня преступности на 26,3%. В то же время за годы независимости 84 сотрудника алматинской полиции погибли при исполнении своих служебных обязанностей, 37 из них – от рук преступников.

Эту параллель я провел для того, чтобы подчеркнуть, что полицейских, пришедших на службу по зову сердца и призванию, много. Они честно служат Родине, борются с преступностью и защищают граждан. А та малая часть, случайно оказавшаяся в рядах ОВД, как показывает практика, рано или поздно сама себя дискредитирует.

– Что вы, как начальник городской полиции, хотели бы сказать жителям Алматы и гостям мегаполиса в заключение?

– Уважаемые жители и гости города, заверяю вас, что Департамент полиции прилагает максимум усилий по охране общественного порядка и дорожной безопасности в городе. Мы всегда будем стоять на страже вашей безопасности и покоя. Своим сотрудникам я всегда говорю: если вы выбрали эту профессию, то должны любить эту профессию.