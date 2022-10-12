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Казахстанский студент разработал формулу для вычисления больших чисел без калькулятора

Казахстанский студент разработал формулу для вычисления больших чисел без калькулятора Фото: unsplash
Студент II курса факультета информационных технологий Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Бек Мусабеков разработал новую формулу для вычисления больших чисел без калькулятора, сообщает Zakon.kz.

По словам молодого ученого, везде, где нет возможности воспользоваться калькулятором, даже на экзамене, расчеты с его формулой выводятся свободно.

Это большая возможность сэкономить время. Теперь я хочу запатентовать эти формулы.Бек Мусабеков

Он считает, что придуманную им формулу можно включить в учебную программу.

У меня есть желание в дальнейшем воспитывать учеников по математике и готовить их к олимпиадам.Бек Мусабеков

Студент планирует продолжить поиск еще более простых формул для вычисления больших чисел без калькулятора.

Казахстанский студент разработал формулу для вычисления больших чисел без калькулятора

Фото: информационный центр ЕНУ

По данным информационного центра ЕНУ, в копилке второкурсника 33 различных формулы расчета без калькулятора. Из них 29 создавались в школе, четыре – в университете.

Интерес к математике у Бека Мусабекова появился еще в школе.

Талантливый молодой человек впервые изобрел формулы квадратными и кубическими методами в девятом классе. Решение операции "приближенное нахождение под корнем" через столбец и квадрат – тоже результат его школьного труда. Заинтересованный в точных науках студент, благодаря своей пытливости, разработал формулу, с помощью которой можно вычислить большие числа без помощи калькулятора, – говорится в сообщении.

Свои способности Бек Мусабеков проявил в 2021 году на республиканском конкурсе научных проектов "Талантливый молодой ученый", где победил в номинации "Дарын". Студент ЕНУ также награжден юбилейным нагрудным знаком "30 лет Независимости РК".

6 июля сообщалось, что в Туркестанской области студент собрал автомобиль, который работает на солнечных батареях. На оснащение автомобиля спецпанелями у 16-летнего изобретателя ушло более миллиона тенге.

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