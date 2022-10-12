Казахстанский студент разработал формулу для вычисления больших чисел без калькулятора
По словам молодого ученого, везде, где нет возможности воспользоваться калькулятором, даже на экзамене, расчеты с его формулой выводятся свободно.
Это большая возможность сэкономить время. Теперь я хочу запатентовать эти формулы.Бек Мусабеков
Он считает, что придуманную им формулу можно включить в учебную программу.
У меня есть желание в дальнейшем воспитывать учеников по математике и готовить их к олимпиадам.Бек Мусабеков
Студент планирует продолжить поиск еще более простых формул для вычисления больших чисел без калькулятора.
Фото: информационный центр ЕНУ
По данным информационного центра ЕНУ, в копилке второкурсника 33 различных формулы расчета без калькулятора. Из них 29 создавались в школе, четыре – в университете.
Интерес к математике у Бека Мусабекова появился еще в школе.
Талантливый молодой человек впервые изобрел формулы квадратными и кубическими методами в девятом классе. Решение операции "приближенное нахождение под корнем" через столбец и квадрат – тоже результат его школьного труда. Заинтересованный в точных науках студент, благодаря своей пытливости, разработал формулу, с помощью которой можно вычислить большие числа без помощи калькулятора, – говорится в сообщении.
Свои способности Бек Мусабеков проявил в 2021 году на республиканском конкурсе научных проектов "Талантливый молодой ученый", где победил в номинации "Дарын". Студент ЕНУ также награжден юбилейным нагрудным знаком "30 лет Независимости РК".
6 июля сообщалось, что в Туркестанской области студент собрал автомобиль, который работает на солнечных батареях. На оснащение автомобиля спецпанелями у 16-летнего изобретателя ушло более миллиона тенге.