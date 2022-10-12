Эмир Катара поблагодарил Касым-Жомарта Токаева
Токаев обратился со словами благодарности к эмиру и отметил, что "очень рад встрече в Казахстане".
Хочу выразить искреннюю благодарность за то, что вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с государственным визитом. Сегодня мы планируем достичь договоренностей по наиболее важным вопросам двусторонних отношений. Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
Также глава Казахстана уточнил, что Катар является самым важным партнером на Ближнем Востоке. Поэтому, по словам Токаева, Казахстан готов направить все усилия на дальнейшее развитие отношений.
Фото: akorda.kz
В свою очередь эмир Катара поблагодарил президента за оказанное гостеприимство.
Между нашими странами установились хорошие взаимоотношения. В последние годы поступательно развиваются наши контакты в самых разных сферах, – сказал эмир Катара.
Также он пожелал успеха саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоится 13 октября.
Ранее сообщалось, что Токаев встретил эмира Катара в Акорде. В честь визита высокого гостя в зале Акорды выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Эмир Катара прибыл в Астану 11 октября.