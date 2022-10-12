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Эмир Катара поблагодарил Касым-Жомарта Токаева

Акорда встреча Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который прибыл 11 октября в Казахстан с государственным визитом. Эмир и президент поблагодарили друг друга, сообщает Zakon.kz.

Токаев обратился со словами благодарности к эмиру и отметил, что "очень рад встрече в Казахстане".

Хочу выразить искреннюю благодарность за то, что вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с государственным визитом. Сегодня мы планируем достичь договоренностей по наиболее важным вопросам двусторонних отношений. Касым-Жомарт Токаев

встреча эмира Катара и Токаева в Акорде

Фото: akorda.kz

Также глава Казахстана уточнил, что Катар является самым важным партнером на Ближнем Востоке. Поэтому, по словам Токаева, Казахстан готов направить все усилия на дальнейшее развитие отношений.

встреча Акорда

Фото: akorda.kz

В свою очередь эмир Катара поблагодарил президента за оказанное гостеприимство.

Между нашими странами установились хорошие взаимоотношения. В последние годы поступательно развиваются наши контакты в самых разных сферах, – сказал эмир Катара.

Также он пожелал успеха саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоится 13 октября.

Ранее сообщалось, что Токаев встретил эмира Катара в Акорде. В честь визита высокого гостя в зале Акорды выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Эмир Катара прибыл в Астану 11 октября.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Катар
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