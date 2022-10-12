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На станции Алтынколь застряли 33 поезда из-за поломки кранов

На станции Алтынколь застряли 33 поезда из-за поломки кранов Фото: primeminister.kz
11 октября на казахстанско-китайской границе два крана на терминале Алтынколь вышли из строя, сообщает Zakon.kz.

По информации издания RailFreight, движение на нескольких участках железной дороги приостановили. Образовались огромные пробки на направлении Алтынколь – Хоргос, на границе застряли 33 поезда.

По информации СМИ, то же самое относится и к другим китайским пограничным переходам, где поезда перенаправляют и скапливаются на границе.

Также на терминале Алашанькоу 23 поезда не могут двигаться.

Кроме того, еще 13 поездов перегружены в Эренхоте, 16 – в Маньчжурии и один – в Суйфэньхэ.

2 октября 2021 года более четырех тысяч контейнеров с грузами застряли на границе Казахстана и Китая.

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Анастасия Стативкина
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