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Из-за поломки крупной электростанции Куба погрузилась во мрак

Из-за поломки электростанции Куба погрузилась во мрак , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 06:20 Фото: pixabay
Новое масштабное отключение электроэнергии погрузило Кубу во тьму после того, как вышла из строя одна из крупнейших электростанций острова, сообщает Zakon.kz.

Новое масштабное отключение электроэнергии погрузило Кубу во тьму 4 декабря после того, как вышла из строя одна из крупнейших электростанций острова, в результате чего миллионы людей остались без электричества и власти приостановили учебные занятия и работу на неопределенный срок.

Отключение электричества затронуло всю страну. Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы Висенте де ла О заявил, что электроснабжение будет полностью восстановлено днем 5 декабря.

В последние месяцы энергосистема Кубы страдает от частых отключений, более половины страны сталкиваются с отключениями электроэнергии в часы пик. Отключения вызваны нехваткой топлива и неисправностями старых теплоэлектростанций.

Ранее утечку нефти около крупнейшего трубопровода зафиксировали на западе Польши.

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