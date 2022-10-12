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Минобороны Казахстана заявило об отсутствии кризиса в ОДКБ

ОДКБ Жаксылыков кризис комментарий Фото: пресс-служба МО РК
Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков высказался о текущей ситуации в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Акорды журналисты поинтересовались у министра, почему некоторые соседние страны не принимают участие в учениях, и значит ли это, что в организации произошел разлад.

Никакого кризиса (в ОДКБ. – Прим. ред.) нет. В части участия нашего государства все стабильно. Казахстан выполняет свои обязательства, планы работ, которые мы заранее утверждали. Поэтому говорить о какой-то панике или же каких-то проблемах нет смысла. Руслан Жаксылыков

Глава Минобороны отметил, что мудрость народа и руководства страны поспособствовали тому, что у Казахстана нет никаких проблем с соседями.

Журналисты также спросили у Руслана Жаксылыкова, планируется ли подписание каких-то соглашений с Россией во время визита президента Владимира Путина в Астану.

В части военного сотрудничества у нас все вопросы уже отработаны, – заявил министр обороны Казахстана.

C 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях проходили учения с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Стоит отметить, что в этом году Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане. Решение было связано с ситуацией, сложившейся на армянско-азербайджанской границе.

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