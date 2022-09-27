Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане

В Минобороны Армении сообщили, что участие в учениях в этом году невозможно из-за ситуации на границе с Азербайджаном, сообщает Zakon.kz.

Армения в этом году не будет участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане. Это обусловлено ситуацией, сложившейся на армяно-азербайджанской границе, пишет Infocom.

Ранее Министерство обороны Казахстана сообщило, что с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях состоятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022".

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения. 14 сентября Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ.

21 сентября в регион прибыла миссия ОДКБ во главе с генсеком организации Станиславом Засем.