Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На матч с Черногорией не выйдут 4 основных футзалиста сборной Казахстана

Футзал Отсутствие игроков Фото: Instagram/kazfutsal
Вечером 12 октября сборная Казахстана по футзалу в квалификационной стадии Чемпионата мира-2024 встретится со сборной Черногории. Болельщики не смогут увидеть в этом матче лидеров сборной – Дугласа, Даурена Турсагулова, Биржана Оразова и Чингиза Есенаманова, сообщает Zakon.kz.

Отсутствие ключевых игроков в выездной игре с Черногорией насторожило казахстанских фанатов футзала. Но наставник сборной Казахстана Кака уверил, что особых волнений нет у команды в этой игре, и объяснил причины отсутствия игроков. У футзалистов микротравмы, им дали отдохнуть.

Мы ведем анализ, контроль над этими футболистами, сколько они уже сыграли. В этом году они провели слишком много матчей и находятся на грани получения травмы. У нас есть запасные футболисты, которые готовы сыграть с первых минут, и мы не должны их потерять. Я вполне доверяю этим ребятам, и с этой командой мы собираемся обыграть сборную Черногории.Главный тренер сборной РК по футзалу Кака

Встреча Черногория – Казахстан пройдет в Подгорице и начнется в 22:00 по времени Астаны.

Новость по теме

Сборная Казахстана по футзалу обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2024

Заряжайте на самые горячие футбольные матчи и участвуйте в розыгрыше крупнейших призов от Parimatch! Главный приз – 4 000 000 тенге на руки! Плюс iPhone 14, телевизор Sony BRAVIA и гарантированные бонусы. Участвуйте и побеждайте!

Читайте также

В Германии появился самый быстрый электрокар

"Барыс" опустился на 10 место в рейтинге клубов КХЛ

ФК "Кайрат" опроверг сообщение о передаче клуба акимату Алматы

Куандык Шынасилов
УЕФА Казахстан Черногория
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Хроника раскрытых и нераскрытых "заказных" убийств в Алматы
Убийства по найму: бывший следователь рассказал о заказных преступлениях в Алматы
Город
Закат Капшагая и рассвет Конаева: как меняется административный центр Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления