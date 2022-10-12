На матч с Черногорией не выйдут 4 основных футзалиста сборной Казахстана

Вечером 12 октября сборная Казахстана по футзалу в квалификационной стадии Чемпионата мира-2024 встретится со сборной Черногории. Болельщики не смогут увидеть в этом матче лидеров сборной – Дугласа, Даурена Турсагулова, Биржана Оразова и Чингиза Есенаманова, сообщает Zakon.kz.

Отсутствие ключевых игроков в выездной игре с Черногорией насторожило казахстанских фанатов футзала. Но наставник сборной Казахстана Кака уверил, что особых волнений нет у команды в этой игре, и объяснил причины отсутствия игроков. У футзалистов микротравмы, им дали отдохнуть.

Мы ведем анализ, контроль над этими футболистами, сколько они уже сыграли. В этом году они провели слишком много матчей и находятся на грани получения травмы. У нас есть запасные футболисты, которые готовы сыграть с первых минут, и мы не должны их потерять. Я вполне доверяю этим ребятам, и с этой командой мы собираемся обыграть сборную Черногории. Главный тренер сборной РК по футзалу Кака

Встреча Черногория – Казахстан пройдет в Подгорице и начнется в 22:00 по времени Астаны.