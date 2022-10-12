На матч с Черногорией не выйдут 4 основных футзалиста сборной Казахстана
Фото: Instagram/kazfutsal
Вечером 12 октября сборная Казахстана по футзалу в квалификационной стадии Чемпионата мира-2024 встретится со сборной Черногории. Болельщики не смогут увидеть в этом матче лидеров сборной – Дугласа, Даурена Турсагулова, Биржана Оразова и Чингиза Есенаманова, сообщает Zakon.kz.
Отсутствие ключевых игроков в выездной игре с Черногорией насторожило казахстанских фанатов футзала. Но наставник сборной Казахстана Кака уверил, что особых волнений нет у команды в этой игре, и объяснил причины отсутствия игроков. У футзалистов микротравмы, им дали отдохнуть.
Мы ведем анализ, контроль над этими футболистами, сколько они уже сыграли. В этом году они провели слишком много матчей и находятся на грани получения травмы. У нас есть запасные футболисты, которые готовы сыграть с первых минут, и мы не должны их потерять. Я вполне доверяю этим ребятам, и с этой командой мы собираемся обыграть сборную Черногории.Главный тренер сборной РК по футзалу Кака
Встреча Черногория – Казахстан пройдет в Подгорице и начнется в 22:00 по времени Астаны.
Заряжайте на самые горячие футбольные матчи и участвуйте в розыгрыше крупнейших призов от Parimatch! Главный приз – 4 000 000 тенге на руки! Плюс iPhone 14, телевизор Sony BRAVIA и гарантированные бонусы. Участвуйте и побеждайте!
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ