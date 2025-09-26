Еще один легендарный футзалист объявил о завершении карьеры в сборной Казахстана

Вслед за Чингизом Есенамановым объявил о завершении карьеры в сборной Казахстана легендарный игрок под номером 14, которого прозвали "железным человеком", Дуглас Жуниор, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим лидер сборной Казахстана по футзалу записал видеообращение, которое 25 сентября 2025 года опубликовал в своем Instagram.

"Сообщаю всем, что мой цикл игрока национальной сборной Казахстана по футзалу заканчивается на этом этапе", – сказал Дуглас Жуниор.

По его словам, такое решение он принял не из-за поражения 23-го числа и не из-за того, что не прошли на Евро.

"Это решение я уже принял давно вместе со своей семьей, осознанное решение. Мы решили, что лучше для меня, моей семьи, моей карьеры, что нужно завершить этот цикл. Мы понимаем, что каждому циклу приходит конец, мой цикл подошел к концу сейчас", – отметил Дуглас Жуниор.

Спортсмен поблагодарил всех, кто был частью этих 10 лет профессиональной и личной жизни.

"Уверен, что это были лучшие 10 лет моей карьеры, без сомнений. Благодарю Какау, который привез меня в 2014 году. Оразбекова Кайрата, Андрея Мищенко – за то, что поверили и пригласили, и Кака, который продолжил работу со сборной, местных ребят – за теплый прием в команду", – подчеркнул Дуглас Жуниор.

Обращаясь к казахскому народу, болельщикам, он заявил: "Вы навсегда в моем сердце!"

"Я всегда буду болеть за сборную Казахстана. Был как-то такой вопрос: "Доволен ли я своей карьерой в сборной и какого титула мне не хватает: Евро или ЧМ?" Я ответил: "Быть частью этой сборной и рост футзала Казахстана – это для меня и было большой победой!" Спасибо всем, всегда буду с вами. Алга, Казахстан!" – заключил Дуглас Жуниор.

Дуглас Жуниор июле 2015 года принял казахстанское гражданство. Это позволило Дугласу начать выступления за сборную Казахстана. В составе сборной дебютировал 15 сентября 2015 года в Зенице, в матче против сборной Боснии и Герцеговины (5:0), и отметился двумя голами. За 10 лет он отыграл 94 матча и забил 67 голов. Он лучший бомбардир сборной, один из сильнейших защитников мира, бронзовый призер Евро-2016 и обладатель "бронзового мяча" ЧМ-2021.

23 сентября 2025 года 36-летний Чингиз Есенаманов объявил о завершении карьеры в сборной Казахстана по футзалу.