Школу в Атырау "заминировал" 14-летний ученик

В Департаменте полиции Атырауской области 12 октября раскрыли подробности о ложном минировании школы №2, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что установлено лицо, которое дало заведомо ложное сообщение о подрыве школы №2.

Им оказался учащийся этой же школы 2008 г.р. Начато расследование. Пресс-служба ДП Атырауской области

Как сообщили в областной полиции, школьник вместе с родителями вызван в Управление полиции Атырау.

Ранее сообщалось, что в Атырау из школы №2 эвакуировали около 800 учеников и 70 учителей после сообщения о "бомбе". В ходе осмотра здания учебного заведения никаких взрывных устройств обнаружено не было.