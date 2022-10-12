Школу в Атырау "заминировал" 14-летний ученик
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В Департаменте полиции Атырауской области 12 октября раскрыли подробности о ложном минировании школы №2, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что установлено лицо, которое дало заведомо ложное сообщение о подрыве школы №2.
Им оказался учащийся этой же школы 2008 г.р. Начато расследование.Пресс-служба ДП Атырауской области
Как сообщили в областной полиции, школьник вместе с родителями вызван в Управление полиции Атырау.
Ранее сообщалось, что в Атырау из школы №2 эвакуировали около 800 учеников и 70 учителей после сообщения о "бомбе". В ходе осмотра здания учебного заведения никаких взрывных устройств обнаружено не было.
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