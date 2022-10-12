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Законодательство РК

Объединение "Мұқалмас" через суд требует признать недействительным выдвижение Альтаева

Нуржан Альтаев Фото: Facebook/Нуржан Альтаев
Центризбирком приостановил процедуру установления соответствия законодательству кандидатуры Нуржана Альтаева в связи с определением суда по протоколу заседания РОО "Мұқалмас" о выдвижении кандидата, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Альтаев баллотируется от республиканского общественного объединения "Мұқалмас". В день подачи его документов в ЦИК также поступило заявление о фальсификации протокола заседания РОО, на котором был выдвинут кандидат на досрочные президентские выборы. Как выяснилось, аналогичное заявление было подано в суд.

В Центральную избирательную комиссию поступило определение суда района Байконыр города Астаны от 11 октября о приостановлении действия протокола общего собрания РОО "Мұқалмас" №19 от 6 октября 2022 года "О выдвижении кандидата в президенты РК".Член ЦИК Шавкат Утемисов

Как было отмечено на заседании, согласно п. 3 статьи 76 Конституции РК приговоры и иные постановления и решения судов имеют обязательную силу на всей территории РК.

Действуя в интересах лица, выдвинутого кандидатом в президенты, ЦИК приостанавливает установление соответствия кандидата в президенты РК Нуржана Альтаева требованиям, предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом "О выборах в РК".Председатель ЦИК Нурлан Абдиров

Ранее ЦИК РК зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата от Народной коалиции.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября.

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