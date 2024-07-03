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В Астану прибыл Шавкат Мирзиёев

В Астану прибыл Шавкат Мирзиёев, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 16:20 Фото: akorda.kz
Президента Республики Узбекистан, прибывшего в столицу Казахстана для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, в аэропорту встретил премьер-министр Олжас Бектенов, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Акорда.

Узбекистан является страной-участницей ШОС с момента основания организации в 2001 году.

На сегодня Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Объем товарооборота между двумя странами в прошлом году составил почти $4,5 млрд. При этом за 4 месяца текущего года взаимная торговля достигла $1,2 млрд. На Узбекистан приходится порядка 57% всего товарооборота нашей республики в Центральной Азии.

Ранее Олжас Бектенов встретил в аэропорту премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывших в Астану для участия в саммите ШОС.

2 июля 2024 года в Астану прилетел лидер Китая Си Цзиньпин. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев. Утром 3 июля в столицу прибыл президент России Владимир Путин, которого встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов. Позднее в столичном аэропорту заместитель премьера Галымжан Койшыбаев встретил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Затем в столицу прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого встретил зампремьера Канат Бозумбаев.

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