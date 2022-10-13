Большую парковку построят возле станции метро "Калкаман" в Алматы

В Алматы возле строящейся станции метро "Калкаман" власти пообещали возвести перехватывающую парковку, сообщает Zakon.kz.

Жители Ауэзовского района на встрече с акимом Алматы Ерболатом Досаевым отметили, что возле построенной станции метро на Абая – Яссауи нет парковки.

Люди приезжают из города, оставляют машины на ближайших улицах. Они переполняются до такой степени, что скорая, мусоровозы не могут туда заехать. Жители Ауэзовского района

По словам руководителя Управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханова, возле станции метро "Бауыржан Момышулы" для строительства парковки нет земельного участка.

Перехватывающий паркинг планируется сделать возле строящейся станции "Калкаман" на уровне улиц Ашимова – Абая. Там планируется парковка на 2000 машин. Гани Мурзаханов

Он заверил, что в настоящее время завершено проектирование и ведется строительство.

В свою очередь аким Алматы дал поручение Гани Мурзаханову совместно с Департаментом полиции посмотреть, каков трафик возле станции, чтобы обеспечить проезд.

Ранее Ерболат Досаев высказался о строительстве LRT. По его словам, весной 2023 года акимат Алматы окончательно решит о стоимости проекта LRT, который будет по ул. Толе би.