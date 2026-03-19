Новая станция метро "Калкаман" в Алматы: что уже готово и когда запуск

Метро Алматы продолжает расширяться. В ближайшие годы подземка не только дойдет до новых районов города, но и станет частью масштабной транспортной системы мегаполиса. Одним из ключевых объектов сейчас остается строящаяся станция "Калкаман". Как она выглядит – в материале Zakon.kz.

Алматинский метрополитен пополнится новыми станциями. Изначально планировалось строительство двух – "Калкаман" и "Барлык". Однако в ходе проходки тоннелей и с учетом плотной застройки Наурызбайского района было принято решение добавить еще две промежуточные станции.

Известно, что развитие метро в Алматы идет сразу в нескольких направлениях:

Основные проекты:

Западное направление (красная ветка) – продление от "Калкамана" до рынка "Барлык" (5,3 км, 3 станции);

Восточное направление (голубая ветка) – линия от "Жибек жолы" до аэропорта (14 км);

Северное направление (зеленая ветка) – соединение центра с новым городом Алатау (17 станций).

Все проекты направлены на создание крупных транспортно-пересадочных узлов и разгрузку городских дорог. Сегодня ведется строительство новых станций первой линии – "Калкаман", а в дальнейшем линию планируют продлить до рынка "Барлык". Кроме того, в планах – строительство новых направлений: до аэропорта и города Алатау к 2030-2031 годам. Генеральный план развития до 2040 года предусматривает дальнейшее расширение метро для разгрузки улично-дорожной сети города.

Готовность станции: работы на финишной прямой

Корреспондент побывал на строительной площадке и своими глазами увидел, какие работы сегодня ведутся под землей и у входных групп метрополитена. Ознакомиться с объектом помог главный инженер службы капитального строительства КГП "Метрополитен" города Алматы Ренат Алдабергенов. Он также рассказал о деталях масштабного расширения подземки и ее продлении в западном направлении.

Осталось совсем немного

Вокруг станции ведется благоустройство территории площадью 7,4 гектара. Здесь появится мини-парк. У станции будет три входа, возле которых уже работают специалисты по озеленению и благоустройству.

Пространство вокруг оформят как общественную зону отдыха: высадят деревья и кустарники, установят беседки с шахматными столами и лавочки. В целом готовность станции "Калкаман" сегодня составляет около 90%.

Внутри основные строительно-монтажные работы также выполнены на 90%. Сейчас ведутся точечные работы. В частности, на станции устанавливают и подключают эскалаторы.

Будут установлены обновленные турникеты с новой системой оплаты. По словам специалистов, привычные жетоны заменят чеки с QR-кодом: его нужно будет приложить к стеклянному сканеру, после чего система считает информацию, загорится зеленый индикатор, и створки откроются. При этом сохранятся и привычные способы оплаты – карта "Онай", банковские карты, а также система распознавания Face ID.

Известно, что в феврале 2026 года на участке между станциями "Бауыржан Момышулы" и "Калкаман" была завершена сбойка тоннелей. Это один из ключевых этапов строительства – соединение подземных перегонов, ведущих к новой, 12-й станции метро.

По словам инженера, большая часть путей уже проложена. Сейчас специалисты завершают укладку рельсов, прокладывают кабели, водопровод, подключают освещение и устанавливают светильники.

В Алматы продолжается активное строительство станций в западном направлении – до "Калкамана" и далее в сторону "Алтын Орда". На готовых перегонных тоннелях ведутся работы по верхнему строению пути.

Строители уже завершили соединение действующих тоннелей с новыми участками. Работы идут по графику: укладываются рельсы, монтируются кронштейны, прокладываются кабели, подключаются инженерные системы, выполняется бетонирование.

Отвечая на вопрос о сроках, инженер отметил, что завершение строительно-монтажных работ планируется к концу июня 2026 года. Однако это не означает, что уже летом станция примет первых пассажиров.

После завершения строительства начнется важный этап – обкатка новых рельсов и тестовые пуски подвижного состава без пассажиров. Обычно такие испытания занимают от трех до шести месяцев. С учетом этих сроков запуск станции ожидается к концу 2026 года.

"Это интеграция с действующим метрополитеном. Центральное диспетчерское управление находится на станции "Райымбек батыр", и новая станция будет полностью подключена к общей системе управления", – пояснил специалист.

При строительстве применяется бесстыковочная технология укладки рельсов, обеспечивающая более плавный ход поездов, снижение уровня шума и повышенный комфорт для пассажиров.

Материалы и технологии строительства

Кроме того, в новых станциях делают акцент на современных и практичных материалах. Если ранее активно использовались мрамор и гранит, то теперь предпочтение отдается более легким и технологичным решениям.

В отделке применяются алюминиевые кассеты и травертин, сочетающие эстетичность и долговечность. Потолочные конструкции выполнены с использованием современных технологий, в том числе в 3D-стиле, что придает пространству визуальную глубину.

Дизайн станции: легенда о Калкамане и Мамыр

Отдельного внимания заслуживает дизайн станции. Платформы оформлены в бирюзово-бежевых тонах, а ключевой художественной темой стала легенда о любви.

Дизайн станции "Калкаман" отсылает к национальной истории и эпосу. Центральным элементом станет панно с изображением батыра Калкамана – героя одной из самых известных трагических историй в казахской культуре.

В основу концепции легла легенда о Калкамане и Мамыр, описанная в поэме Шакарима Кудайбердиева. Это история о влюбленных из рода тобыкты, чьи чувства нарушил древний обычай "Жеты ата", запрещающий браки между родственниками до седьмого поколения. Попытка быть вместе закончилась трагедией: Мамыр погибла, а Калкаман, пройдя смертельное испытание, сумел спастись.

Композиция панно будет выстроена вокруг центрального образа батыра, а напротив разместят образ Мамыр. Это придаст пространству не только историческую глубину, но и эмоциональное, романтическое звучание.

Оборудование на станцию поставляется от известных производителей из Испании, Франции, Германии и США. Поезда состоят из четырех вагонов корейского производства, которые уже более 15 лет успешно эксплуатируются и зарекомендовали себя по качеству и комфорту.

Безопасность: платформенные двери и контроль

Особое внимание уделено безопасности. В Алматы этот вопрос стал особенно актуальным после трагического случая в декабре 2024 года, когда незрячий пассажир погиб, упав на рельсы.

После этого на станциях временно установили металлические преграды. В дальнейшем планируется поэтапное оснащение всех станций автоматическими платформенными дверями, которые будут открываться синхронно с дверями поездов.

На станции "Калкаман" такие двери также предусмотрены. Хотя изначально они не были заложены в проект (документация прошла экспертизу в 2023 году, до введения новых требований), их установка включена в планы.

Станция будет оснащена мощной системой вентиляции: на глубине около 18 метров температура будет поддерживаться на уровне 18-20 градусов. Также предусмотрены санитарные комнаты, медицинский пункт и полицейский пост.

Кроме того, метрополитен располагает собственной артезианской скважиной с питьевой водой, которая может использоваться в экстренных ситуациях.

После открытия станции работы не остановятся. Строительство продолжится в направлении рынка "Барлык".

С какими сложностями столкнулись строители

Инженер также рассказал о сложностях, с которыми сталкивались строители. Во время проходки тоннелей рабочие нередко встречали крупные валуны, требовавшие дробления с использованием гидромолотов и спецтехники, что замедляло процесс.

Дополнительные трудности возникали при работах вблизи рек. В таких случаях приходилось укреплять грунт, чтобы предотвратить попадание воды и песка в тоннели. Для этого применялись методы цементации и химического закрепления.

На первых этапах строительства некоторые жители близлежащих домов жаловались на шум и вибрации. Однако со временем отношение изменилось.

"Сейчас люди, наоборот, благодарят нас за то, что рядом появится удобный транспорт и благоустроенная территория с зонами отдыха", – отметил Ренат Алдабергенов.

После завершения станции "Калкаман" приоритетным направлением станет дальнейшее продление линии метро до рынка "Барлык".