ЦИК не зарегистрировала трех кандидатов в президенты

ЦИК отказала в регистрации главе Союза строителей Казахстана Талгату Ергалиеву, кандидату от объединения оралманов Хайрулле Габжалилову и кандидату от РОО "Практическая психология" Фатиме Бизаковой, сообщает Zakon.kz.

ЦИК РК сообщила, что кандидаты не соответствует требованиям.

Хайрулла Габжалилов не является гражданином Казахстана по рождению, не имеет опыта работы на госслужбе.

Для выдвижения в президенты опыт работы на госслужбе должен составлять не менее пяти лет. У Талгата Ергалиева опыт – три с половиной года.

Фатима Бизакова не имеет опыта работы на госслужбе.

12 октября объединение "Мұқалмас" через суд требует признать недействительным выдвижение Нуржана Альтаева.

20 ноября состоятся внеочередные выборы президента Казахстана.