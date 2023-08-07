Смертельное ДТП с участием автобуса произошло на трассе Алматы – Ташкент – Термез

Фото: polisia.kz

В Туркестанской области 7 августа 2023 года произошла авария с участием автобуса и грузовика. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель автобуса, а один из 18-ти пассажиров скончался в реанимации, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло примерно в 18:00 на 720 км трассы республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез. "Автобус Van Hool, у которого взорвалось правое колесо, сбил металлическое ограждение, разделяющее две стороны автодороги. После чего автобус врезался в задний прицеп грузовой автомашины МАН, двигавшегося по своей полосе во встречном направлении. В результате водитель автобуса скончался на месте происшествия, а один из 18-ти пассажиров автобуса, доставленных в больницу, скончался в реанимационном отделении", – говорится в сообщении. Фото: polisia.kz По данным областного департамента полиции, автобус до аварии перевозил пассажиров из города Жетысай в Астану. Ранее сообщалось, что в Шымкенте скончалась женщина, попавшая под колеса патрульной машины. Читайте также В Актобе из детского сада эвакуировали 40 человек из-за крупного пожара В Шымкенте арестовали полицейского, сбившего двух пешеходов

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