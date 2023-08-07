Смертельное ДТП с участием автобуса произошло на трассе Алматы – Ташкент – Термез
Фото: polisia.kz
В Туркестанской области 7 августа 2023 года произошла авария с участием автобуса и грузовика. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель автобуса, а один из 18-ти пассажиров скончался в реанимации, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло примерно в 18:00 на 720 км трассы республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез.
"Автобус Van Hool, у которого взорвалось правое колесо, сбил металлическое ограждение, разделяющее две стороны автодороги. После чего автобус врезался в задний прицеп грузовой автомашины МАН, двигавшегося по своей полосе во встречном направлении. В результате водитель автобуса скончался на месте происшествия, а один из 18-ти пассажиров автобуса, доставленных в больницу, скончался в реанимационном отделении", – говорится в сообщении.
Фото: polisia.kz
По данным областного департамента полиции, автобус до аварии перевозил пассажиров из города Жетысай в Астану.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте скончалась женщина, попавшая под колеса патрульной машины.
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