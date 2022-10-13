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Досаев рассказал, как принимаются решения о застройке города

Досаев застройка встреча с жителями Фото: Zakon.kz
13 октября на встрече с жителями Ауэзовского района аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос уплотняющей застройки города, сообщает Zakon.kz.

Как отметил житель Таугуля, в Ауэзовском районе игнорируются нормы уплотняющей застройки.

Когда-то у нас был хороший сквер "Мирный", вместо него построили ЖК "Мирный". Почему вопросы застройки решаются в закрытых кабинетах? – обратился гражданин с вопросом к градоначальнику.

По словам Ерболата Досаева, все проекты рассматриваются на Градостроительном совете города.

Также он добавил, что все проекты предварительно проходят проверку на соответствие уровню развития рекреационных зон и социальной инфраструктуры.

В урбанизированных городах, к сожалению, высотные дома имеют место быть, и, когда говорим о многоквартирных жилых комплексах, самое главное – это создать нормальные условия для жизни. Ерболат Досаев

Аким подчеркнул, что по просьбам жителей в Ауэзовском районе стройка заморожена.

По Таугулю сейчас другая проблема. Там сейчас нет потенциальных инвесторов, – заключил он.

Ранее глава Алматы высказался о строительстве LRT в городе. Также на встрече с жителями власти города пообещали возвести перехватывающую парковку возле строящейся станции метро "Калкаман".

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Анастасия Московчук
Досаев Ерболат Алматы
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