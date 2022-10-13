Биртанов попросил суд немедленно прекратить дело по эпизоду о санавиации

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов выступил в прениях по эпизоду санавиации. Он подал ходатайство немедленно прекратить дело по этому эпизоду, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Елжан Биртанов заявил о нарушениях уголовно-процессуального кодекса при возбуждении и расследовании этого дела.

Все притянуто за уши. И залит этот эпизод в эпизод о платформе, чтобы усилить давление на меня, чтобы было больше поводов для обвинения и больше поводов для наказания. Я считаю, что данное уголовное дело в отношении меня по санавации начато с нарушением закона, а значит незаконно. Поэтому я в рамках своих прений, уважаемый суд, ходатайствую о его немедленном прекращении. Экс-министр здравоохранения РК Елжан Биртанов

Он отметил, что находясь в командировке в Жамбылской области, почувствовал недомогание и сдал ПЦР-тест на коронавирус.

И хотя результат был сомнительный, отметил Биртанов, он не мог остаться там, не мог и изолироваться и работать оттуда без специальной правительственной связи, которая отвечает требованиям секретности.

Не мог он, подчеркнул экс-министр, воспользоваться и общественным транспортом из-за риска заражения других людей. Равно как по этой же причине не мог воспользоваться правительственным бортом.

Я обязан был вернуться, я не мог воспользоваться общественным транспортом, изолироваться в отеле и работать оттуда, тоже не мог. Я не мог участвовать в дальнейшей программе визита, так как мог заразить других членов кабмина, не мог вернуться с ними правительственным бортом, так как я мог заразить всех там, тем более в замкнутом пространстве. А там был премьер-министр и пять министров, всего 10 человек, которые могли бы заболеть. Если говорить об ущербе, то давайте сравнивать, что было бы в случае одномоментного ухода всех на больничный? Не говорю уже о политической стороне. 5 млн тенге или тот риск, который я предотвратил, что выше, уважаемый суд? Возврат мой с целью продолжения работы - это все-таки общественно полезное дело. Елжан Биртанов

Он отметил, что в ходе судебного следствия гособвинением не были представлены доказательства совершения им инкриминируемого преступления ни по эпизоду платформы, ни по эпизоду санитарной авиации и не представлено фактов о составе преступления.

Мой перелет санитарной авиацией не является преступлением. Он осуществлен в интересах государства для защиты третьих лиц и, как я уже говорил, является событием, которое не подлежит рассмотрению в качестве уголовного правонарушения в соответствии с соответствующими статьями Уголовного кодекса. Прокуроры гособвинения, к сожалению, не смогли ничего предоставить – данный довод подвергнут сомнению. Елжан Биртанов

6 октября Елжан Биртанов на допросе в суде №2 Сарыаркинского района города Астаны заявил, что обвинительный акт против него построен на домыслах, в деле нет фактов, подтверждающих его виновность.

11 октября прокурор запросил 6 лет лишения свободы для Елжана Биртанова.