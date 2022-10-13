В Талдыкоргане полицейские на руках вынесли пенсионерку из охваченного огнем дома
Фото: pixabay
Полицейские Талдыкоргана спасли пенсионеру из охваченного огнем дома. Женщина поблагодарила стражей порядка, сообщает Zakon.kz.
Пожар в многоквартирном жилом доме произошел 10 октября.
Как отмечено в пресс-релизе полиции Алматинской области, участковые проверяли квартиру этажом ниже очага возгорания. В квартире проживала одинокая 90-летняя бабушка, уже задыхавшаяся от дыма.
По утверждению соседей, пожилая женщина накануне была травмирована, получив перелом руки и сильный ушиб ног. Так что полицейским буквально пришлось выносить обездвиженную женщину на руках. Пресс-служба ДП Алматинской области
Позднее пенсионерка поблагодарила полицейских.
Там уже и врачи подоспели, – отметила Бибиш Тынышбаевна.
В сентябре загоревшийся мусор привел к пожару в магазине автозапчастей Алматы.
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