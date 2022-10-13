В Талдыкоргане полицейские на руках вынесли пенсионерку из охваченного огнем дома

Полицейские Талдыкоргана спасли пенсионеру из охваченного огнем дома. Женщина поблагодарила стражей порядка, сообщает Zakon.kz.

Пожар в многоквартирном жилом доме произошел 10 октября.

Как отмечено в пресс-релизе полиции Алматинской области, участковые проверяли квартиру этажом ниже очага возгорания. В квартире проживала одинокая 90-летняя бабушка, уже задыхавшаяся от дыма.

По утверждению соседей, пожилая женщина накануне была травмирована, получив перелом руки и сильный ушиб ног. Так что полицейским буквально пришлось выносить обездвиженную женщину на руках. Пресс-служба ДП Алматинской области

Позднее пенсионерка поблагодарила полицейских.

Там уже и врачи подоспели, – отметила Бибиш Тынышбаевна.

В сентябре загоревшийся мусор привел к пожару в магазине автозапчастей Алматы.