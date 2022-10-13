Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Талдыкоргане полицейские на руках вынесли пенсионерку из охваченного огнем дома

пожар полицейские видео Талдыкорган Фото: pixabay
Полицейские Талдыкоргана спасли пенсионеру из охваченного огнем дома. Женщина поблагодарила стражей порядка, сообщает Zakon.kz.

Пожар в многоквартирном жилом доме произошел 10 октября.

Как отмечено в пресс-релизе полиции Алматинской области, участковые проверяли квартиру этажом ниже очага возгорания. В квартире проживала одинокая 90-летняя бабушка, уже задыхавшаяся от дыма.

По утверждению соседей, пожилая женщина накануне была травмирована, получив перелом руки и сильный ушиб ног. Так что полицейским буквально пришлось выносить обездвиженную женщину на руках. Пресс-служба ДП Алматинской области

Позднее пенсионерка поблагодарила полицейских.

Там уже и врачи подоспели, – отметила Бибиш Тынышбаевна.

В сентябре загоревшийся мусор привел к пожару в магазине автозапчастей Алматы.

Читайте также

Автобус с 52 охранниками перевернулся в Актюбинской области

На Сейфуллина в Алматы до сих пор ловят женщин легкого поведения

Смертельное ДТП с участием автобуса и "Газели" произошло близ Туркестана

Анастасия Московчук
Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
Владимир Путин прилетел в Астану
Владимир Путин прилетел в Астану
продавцы пожаловались на стоимость аренды
Торговцы Зеленого базара шокированы ростом стоимости аренды
торги на бирже
Тенге еще ослабел на торгах 12 октября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления