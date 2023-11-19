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Военный полицейский вынес пенсионерку из горящего дома в Талдыкоргане

Ерлик Канашев Фото: gov.kz
17 ноября в микрорайоне Отенай в Талдыкоргане в одном из домов случился пожар. В доме оказалась пожилая, неспособная самостоятельно передвигаться женщина. На помощь к ней подоспел военный полицейский, сообщает Zakon.kz.

Спасителем оказался сотрудник отдела военной полиции Жетысуского гарнизона младший сержант Ерлик Канашев. Он, будучи в отпуске, находился в гостях в соседнем доме.

Услышав крики, он кинулся в горящий дом, где обнаружил неспособную самостоятельно передвигаться пожилую женщину.

Ерлик вынес ее на улицу. Затем, прикрыв дыхательные пути курткой, вернулся на кухню, откуда вытащил и перенес на безопасное расстояние 25-литровый газовый баллон. Вскоре подоспели пожарные, которые потушили огонь.

дом

Фото: gov.kz

Благодаря решительным действиям военнослужащего удалось избежать трагедии. Горожане, родственники и соседи поблагодарили военнослужащего за мужество и неравнодушие.

В Костанайской области участковый вытащил из воды тонущую пенсионерку. К сожалению, позже женщина скончалась в больнице.

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