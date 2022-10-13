Президент Палестины поблагодарил Касым-Жомарта Токаева
Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В завершении встречи Махмуд Аббас поблагодарил Токаева за теплый прием, сообщает Zakon.kz.
Собеседники, как отмечено в сообщении Акорды, рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Палестиной. Также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.
Глава Казахстана отметил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей.
Со своей стороны Махмуд Аббас поблагодарил Касым-Жомарт Токаева за теплый прием и высокий уровень подготовки саммита.
Президент Палестины выразил уверенность в том, что принимаемые на саммите решения и подписываемые документы будут способствовать углублению взаимного сотрудничества, – говорится в публикации.
13 октября в Астане состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Ранее президент Казахстана провел встречу с премьером Пакистана.
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