Президент Палестины поблагодарил Касым-Жомарта Токаева

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В завершении встречи Махмуд Аббас поблагодарил Токаева за теплый прием, сообщает Zakon.kz.

Собеседники, как отмечено в сообщении Акорды, рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Палестиной. Также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.

Глава Казахстана отметил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей.

Со своей стороны Махмуд Аббас поблагодарил Касым-Жомарт Токаева за теплый прием и высокий уровень подготовки саммита.

Президент Палестины выразил уверенность в том, что принимаемые на саммите решения и подписываемые документы будут способствовать углублению взаимного сотрудничества, – говорится в публикации.

13 октября в Астане состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Ранее президент Казахстана провел встречу с премьером Пакистана.