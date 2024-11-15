Токаев поздравил президента Палестины с Днем независимости
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Палестины Махмуда Аббаса и его соотечественников с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, президент Казахстана отправил поздравительную телеграмму.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что казахско-палестинские отношения будут и далее развиваться во благо двух народов.
Ранее Токаев осмотрел выставку сельхозтоваропроизводителей, на которой были представлены продукты глубокой переработки, современные агротехнологии, инвестиционные проекты, в том числе и с участием иностранных инвесторов.
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