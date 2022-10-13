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В Казахстане будут вести мониторинг строящихся зданий по обновленным правилам

утверждены новые правила мониторинга за стройками Фото: Zakon.kz
Приказом МИИР РК от 7 октября 2022 года внесены изменения в Правила определения порядка ведения мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлена норма, согласно которой один раз в месяц осуществляется мониторинг путем выезда и визуального осмотра на подведомственной территории, по результатам которого составляется отчет о выявленных незаконных строительствах намечаемых к строительству объектов и комплексов. Добавлена форма данного отчета.

При этом уточняется, что мониторинг намечаемых к строительству объектов и комплексов проводят структурные подразделения местных исполнительных органов в сфере архитектуры и градостроительства.

Мониторинг строящихся объектов и комплексов проводят местные исполнительные органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль.

Мониторинг о намечаемых к строительству объектов и комплексов формируется в информационной системе государственного градостроительного кадастра на основании следующих данных:

  • наименование и адрес объекта и комплекса;

  • полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) заказчика (собственника) объекта и комплекса;

  • решения местного исполнительного органа о предоставлении соответствующего права на земельный участок под строительство объекта и комплекса;

  • целевое назначение земельного участка, предоставленного под строительство объекта и комплекса;

  • архитектурно-планировочное задание;

  • технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения;

  • эскизный проект;

  • отчет о ходе проведенного мониторинга путем выезда и визуального осмотра.

Приказ вводится в действие с 12 октября 2022 года.

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