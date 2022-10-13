В Казахстане будут вести мониторинг строящихся зданий по обновленным правилам
В частности, добавлена норма, согласно которой один раз в месяц осуществляется мониторинг путем выезда и визуального осмотра на подведомственной территории, по результатам которого составляется отчет о выявленных незаконных строительствах намечаемых к строительству объектов и комплексов. Добавлена форма данного отчета.
При этом уточняется, что мониторинг намечаемых к строительству объектов и комплексов проводят структурные подразделения местных исполнительных органов в сфере архитектуры и градостроительства.
Мониторинг строящихся объектов и комплексов проводят местные исполнительные органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль.
Мониторинг о намечаемых к строительству объектов и комплексов формируется в информационной системе государственного градостроительного кадастра на основании следующих данных:
наименование и адрес объекта и комплекса;
полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) заказчика (собственника) объекта и комплекса;
решения местного исполнительного органа о предоставлении соответствующего права на земельный участок под строительство объекта и комплекса;
целевое назначение земельного участка, предоставленного под строительство объекта и комплекса;
архитектурно-планировочное задание;
технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения;
эскизный проект;
отчет о ходе проведенного мониторинга путем выезда и визуального осмотра.
Приказ вводится в действие с 12 октября 2022 года.