Что изменили в правилах образовательного мониторинга

Министр просвещения приказом от 3 июня внес изменения в Правила осуществления образовательного мониторинга, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что образовательный мониторинг осуществляется:

по уровням образования (дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего);

по охвату (районный/городской, областной, республиканский, международный);

по форме организации (дистанционный, прямой).

Местные исполнительные органы в области образования, руководители дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, предоставляют и обеспечивают полное, достоверное и своевременное заполнение данных в объектах информатизации уполномоченного органа в области образования или в других интегрированных с ним информационных системах.

Из документа исключили проведение образовательного мониторинга в вузах, поскольку для них данные процедуры курирует министерство науки и высшего образования.

Напомним, что объектом образовательного мониторинга является система образования. Сам мониторинг проводят в виде:

систематического наблюдения за деятельностью организаций образования путем сбора, системного учета, обработки, а также хранения, обновления и накопления информации в объектах информатизации уполномоченного органа в области образования;

организации и проведения управлениями и отделами образования методических дней для анализа и методической коррекции процесса обучения в организациях среднего образования и оказания практической помощи педагогическому сообществу;

организации социологических или мониторинговых исследований (в том числе для международных сопоставительных исследований);

анализа результатов образовательной деятельности (анализ и сопоставление результатов ЕНТ, итоговых оценок школьников, международных сопоставительных исследований).

Приказ вводится в действие с 22 июня 2024 года.