Нужно 10 или 100 жизней, чтобы заработать – Биртанов о предъявленном ему ущербе

Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов на прениях настаивает на сфабрикованности дела против него по платформе здравоохранения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Елжан Биртанов выступил на прениях по делу о платформе здравоохранения.

По его словам, ключевыми компонентами платформы являются личные кабинеты медработника и пациента, интеграционные шаги, депозитарий электронных паспортов здоровья, бизнес-аналитика, а не интеграция со всевозможными базами данных.

Контракт называется "Контракт по поставке платформы", то есть контракт не называется "Об интеграции информационных систем здравоохранения в РК". Это не было целью – достижение интеграции всеобщей со всеми возможными информационными системами. Задача была поставить платформу, и в этой платформе есть компоненты, куски, кирпичи, и информационная ширма – это один из компонентов, не единственный. На этой информационной ширме есть сервисы, и они были разработаны и поставлены в Казахстан. И об этом сказали практически все свидетели – технари. Работа была закончена в соответствии с требованиями технической спецификации – она Минздравом принята единогласно практически, без каких-то концептуальных, существенных возражений, за реально проделанную работу была произведена оплата. Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов

Платформу, по его словам, ввели в промышленную эксплуатацию, и поставщик, несмотря на то, что была пандемия, регулярно выходил на видеоконференции, отвечал на переписку, не скрывался и изъявлял готовность в завершении проекта.

Как отметил Биртанов, следствие утверждает, что работы не выполнены компанией Ericsson Nicola Tesla на сумму 4,1 млн долларов.

Почему Минздрав подает иск против меня и Абишева, понимая, что у нас этих денег нет и не будет никогда! Не в отношении Ericsson Nicola Tesla, коль они поддерживают обвинение, и считают, что компания не выполнила работы? Почему они в отношении их не подают иск? Потому что не хотят осложнений, международного скандала. Минздрав реально рассчитывает, что Биртанов или Абишев такую сумму (закроют. – Прим. ред.), но извините, вы даже не по адресу. Этот иск должен быть направлен в Ericsson Nicola Tesla, эти деньги у них, это общеизвестный факт – есть платежи, транзакции. Они не у меня на счетах. Я не знаю, мне нужно 10 или 100 жизней, чтобы такие деньги заработать. Елжан Биртанов

В завершение он еще раз подчеркнул сфабрикованность данного уголовного дела против него.

О чем этот иск, к чему? Дерусь, потому что дерусь, топлю, потому что топлю? Но давайте думать о законе, Конституции, интересах граждан, Казахстана. Этого дела вообще не существует, оно выдумано, нет ни состава, ни события преступления, ни ущерба. И самое главное – нет мотива ни у меня, ни у Абишева. Елжан Биртанов

6 октября Елжан Биртанов на допросе в суде №2 Сарыаркинского района Астаны заявил, что обвинительный акт против него построен на домыслах, в деле нет фактов, подтверждающих его виновность.

11 октября прокурор запросил 6 лет лишения свободы для Елжана Биртанова.

13 октября Биртанов попросил суд немедленно прекратить дело по эпизоду о санавиации.