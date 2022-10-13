Кыдырали: В РК наблюдается рост распространения манипулятивной информации
Фото: Facebook/Дархан Кыдырали
Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали заявил о том, что в стране наблюдается рост распространения "откровенно провокационной и манипулятивной информации", сообщает Zakon.kz.
В столице сейчас проходят ряд международных событий с участием глав ряда крупных государств, где принимаются важные исторические решения, что положительно влияют на имидж Казахстана. И понятно, что такие четко спланированные информационные атаки нацелены дестабилизацию на внутриполитического согласия в нашей страны. Поэтому я прошу всех, особенно моих коллег, очень внимательно проверять на достоверность всю поступающую информацию. Дархан Кыдырали
Ранее в соцсетях распространилось видеозапись избиения мигранта из России, якобы сделанная в одном из городов Казахстана. Согласно ролику, причиной конфликта стала межнациональная рознь. В МВД РК опровергли данную информацию.
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