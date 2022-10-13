Кыдырали: В РК наблюдается рост распространения манипулятивной информации

Фото: Facebook/Дархан Кыдырали

Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали заявил о том, что в стране наблюдается рост распространения "откровенно провокационной и манипулятивной информации", сообщает Zakon.kz.

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