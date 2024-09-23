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Суицид школьниц в Алматы: играли ли они в смертельные игры

Суициды в Алматы, смертельные суицидальные игры, комментарий МВД, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 12:46 Фото: pexels
В МВД Казахстана высказались о вероятном участии школьниц, покончивших с собой в Алматы, в смертельных играх наподобие "Синего кита", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве 23 сентября, МВД постоянно мониторит интернет для выявления и реагирования на материалы и ресурсы противоправного содержания.

С начала года выявлено около 22 тыс. противоправных иностранных интернет-ресурсов, сведения о которых направлены в уполномоченный орган для блокировки доступа к ним. ​Участие казахстанцев в интернет-играх с суицидальной направленностью не выявлено.

"Касательно двух подростков, совершивших суицид в Алматы, сообщаем, что проведена проверка телефона, факт участия в суицидальной игре не установлен. В настоящее время дополнительно проводится исследование телефона для восстановления удаленных переписок и приложений", – сообщили в МВД.

Там добавили, что по каждому подобному факту проводятся необходимые проверки для установления причин их совершения.

16 сентября 2024 года две девочки разбились насмерть, упав с высотки. 19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что это был однозначно суицид. 

21 сентября произошел еще один суицид: в Бостандыкском районе девочка подросткового возраста упала с балкона 13-го этажа. На фоне этих трагедий в обществе появились слухи о том, что убившие себя дети могли играть в аналог смертельно опасной игры "Синий кит", которая сейчас называется "Красный дельфин". Однако в отношении последнего случая в ДП Алматы этот слух опровергли. 

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