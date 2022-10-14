Экс-главред "Казахстанской правды" Татьяна Костина скончалась на 68-м году жизни

Фото: Instagram/aida_balayeva

Ушла из жизни бывший главный редактор газеты "Казахстанская правда" Татьяна Костина. Ей было 67 лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram написала заместитель руководителя Администрации президента РК Аида Балаева. С прискорбием узнала о том, что не стало ветерана казахстанской журналистики Татьяны Костиной, – сообщила она. Аида Балаева отметила, что Татьяна Васильевна прошла большой профессиональный путь. С 2003 по 2017 год была главным редактором "Казахстанской правды", пользовалась безграничным авторитетом среди коллег, была преданным делу профессионалом и талантливой личностью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Васильевны. Пусть земля ей будет пухом, – подчеркнула замруководителя АП РК. Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Татьяны Костиной. Читайте также Имя Асанбая Аскарова предложили присвоить одной из улиц в Алматинской области В одном из районов Акмолинской области отремонтировали библиотеку В школах Уральска прошел общеказахстанский открытый диктант

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