Экс-главред "Казахстанской правды" Татьяна Костина скончалась на 68-м году жизни
Фото: Instagram/aida_balayeva
Ушла из жизни бывший главный редактор газеты "Казахстанская правда" Татьяна Костина. Ей было 67 лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Об этом на своей странице в Instagram написала заместитель руководителя Администрации президента РК Аида Балаева.
С прискорбием узнала о том, что не стало ветерана казахстанской журналистики Татьяны Костиной, – сообщила она.
Аида Балаева отметила, что Татьяна Васильевна прошла большой профессиональный путь.
С 2003 по 2017 год была главным редактором "Казахстанской правды", пользовалась безграничным авторитетом среди коллег, была преданным делу профессионалом и талантливой личностью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Васильевны. Пусть земля ей будет пухом, – подчеркнула замруководителя АП РК.
Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Татьяны Костиной.
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