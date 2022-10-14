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Экс-главред "Казахстанской правды" Татьяна Костина скончалась на 68-м году жизни

Умерла главный редактор "Казахстанской правды" Татьяна Костина Фото: Instagram/aida_balayeva
Ушла из жизни бывший главный редактор газеты "Казахстанская правда" Татьяна Костина. Ей было 67 лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram написала заместитель руководителя Администрации президента РК Аида Балаева.

С прискорбием узнала о том, что не стало ветерана казахстанской журналистики Татьяны Костиной, – сообщила она.

Аида Балаева отметила, что Татьяна Васильевна прошла большой профессиональный путь.

С 2003 по 2017 год была главным редактором "Казахстанской правды", пользовалась безграничным авторитетом среди коллег, была преданным делу профессионалом и талантливой личностью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Васильевны. Пусть земля ей будет пухом, – подчеркнула замруководителя АП РК.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Татьяны Костиной.

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