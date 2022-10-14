Мяч Марадоны выставят на аукцион

Футбольный мяч, забитый рукой аргентинца Диего Марадоны в ворота сборной Англии на мировом первенстве 1986 года, будет выставлен на продажу в ноябре. Предварительная цена – около 2,5–3 млн фунтов стерлингов, сообщает Zakon.kz.

36 лет назад в 1/4 финале ЧМ "Марадона и компания" обыграли англичан – 2:1. Дубль оформил сам Марадона, один из этих мячей аргентинец забил с помощью ловкости рук. Эта ситуация известна в мире футболе как "Рука бога".

В итоге Аргентина тот ЧМ-1986 выиграла, победив в финале Германию, – 3:2. Диего Марадона получил приз лучшего игрока турнира.

Арбитр того исторического матча между Аргентиной и Англией – Али бин Насер – сейчас является владельцем мяча, который будет продан на аукционе 16 ноября, передает The Guardian.

До этого самый дорогой мяч в мире был продан за 78 808 долларов. Купили его испанские фанаты после победы их сборной над Голландией на ЧМ-2010.

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