В Костанайской области 6-летние братья погибли при неизвестных обстоятельствах

12 октября в рудненскую больницу поступили братья 2016 года рождения. Позднее их выписали по настоянию мамы. Спустя 12 часов дети скончались, сообщает Zakon.kz.

Как уточнила Ксения Жилкибаева, пресс-секретарь Управления здравоохранения Костанайской области, при поступлении дети жаловались на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость и эмоциональную нестабильность.

Братьям провели инфузионную терапию. Их выписали по настоянию мамы. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли. Выписаны утром. Пресс-служба Управления здравоохранения Костанайской области

Смерть, по данным ведомства, наступила в тот же день спустя 12 часов после выписки.

Мертвыми детей обнаружила мама. Прибывшая на место вызова бригада скорой констатировала биологическую смерть у обоих детей. Причина смерти выясняется. Пресс-служба Управления здравоохранения Костанайской области

Также отмечено, что причину гибели детей установят эксперты.

Назначена в том числе токсикологическая экспертиза. Не исключено отравление ядовитыми веществами. Уже произведен забор необходимого материала. Результат токсикологической экспертизы будет известен не ранее чем через 12-14 дней. Пресс-служба Управления здравоохранения Костанайской области

В октябре отец и трое детей насмерть отравились газом в Алматинской области.