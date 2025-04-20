Трое детей погибли от отравления газом в Жамбылской области

Трое детей 2017, 2019 и 2021 годов рождения скончались в реанимационном отделении, не приходя в сознание, сообщает Zakon.kz.

За жизни троих несовершеннолетних с признаками отравления угарным газом боролись в больнице Меркенского района.

Вызов на пульт аварийно-диспетчерской службы "104" города Тараз поступил 19 апреля 2025 года в 18:40. На место происшествия незамедлительно прибыла аварийная бригада, сообщили в АО "QazaqGaz Aimaq".

По прибытии было установлено, что, предположительно, причиной трагедии стало отравление угарным газом.

"Дымоход был выполнен из стальной трубы и выведен через стену без надлежащей теплоизоляции и без конденсата-сборника. Вентиляционный канал отсутствовал. Также установлено, что договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) и акт обследования дымо-вентиляционных каналов отсутствовали", – сообщили специалисты АО "QazaqGaz Aimaq".

Фото: "QazaqGaz Aimaq"

Газовики также утверждают, что сигнализатор загазованности в помещении не был установлен.

Местные исполнительные органы оказывают родным погибших всю необходимую помощь, включая организацию похорон. Семье также оказывают психологическую помощь.

В начале месяца пятеро детей и двое взрослых погибли от отравления газом в Мангистау.

Ранее спасатели предупредили казахстанцев о том, как избежать отравления угарным газом. Это возможно только при соблюдении некоторых правил.