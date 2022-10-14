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ФРГ, Дания и Швеция отказались от совместного расследования диверсии на "Северных потоках"

ФРГ, Дания и Швеция отказались от расследования Фото: nord-stream.com
Германия, Дания и Швеция отказались от совместного расследования диверсий на "Северных потоках" и будут работать по отдельности, сообщает Zakon.kz.

По данным источников в правительственных кругах, созданная ранее объединенная следственная группа распалась. Сначала из нее вышла Швеция, сославшись на обеспокоенность по поводу вопросов секретности, затем это сделала Дания, сообщил портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Совместной следственной группы больше нет. Сначала Швеция попрощалась с так называемой Объединенной следственной группой, а затем и Дания. Говорят, что шведы выразили обеспокоенность по поводу секретности. Теперь каждая страна ведет собственное расследование, – говорится в сообщении телеканала.

В минувшие выходные следователям удалось сделать фотографии повреждений на газопроводах с немецкого подводного беспилотника. Водолазы не смогли погрузиться на глубину 70 м из-за отсутствия необходимого снаряжения. На фотографиях на одной из труб видна восьмиметровая пробоина. Утверждается, что она могла возникнуть только в результате детонации взрывчатки.

При этом одна нитка газопровода "Северный поток-2" действительно осталась неповрежденной, подтвердило обследование беспилотником.

ЧП произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию, речь идет о взрывах газопроводов. Швеция уже завершила расследование.

Nord Stream AG ранее сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

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